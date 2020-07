Nach Corona-Fall: Terminus Club bleibt am Wochenende geschlossen

Nachdem der Terminus Club am späten Dienstag über einen Corona-Fall informierte, folgen am Tag darauf weitere Informationen. «Wir hoffen von Herzen, dass es der infizierten Person sowie allen unseren Gästen und Mitarbeitenden gut geht und es zu keinen weiteren Ansteckungen gekommen ist», lassen die Verantwortlichen am Mittwochmittag auf Facebook verlauten.

Die Nachricht des positiven Tests hätte man mit Erschütterung aufgenommen. «Man wünscht sich gar keine Meldungen über positive Corona-Tests - und erst recht nicht, wenn es einen Besucher des eigenen Betriebes betrifft. Insbesondere auch, weil wir grossen Wert auf unser Schutzkonzept und dessen Umsetzung legen.» Am Samstag sei man unter der Maximalgrenze von 300 Personen gelegen.

Das Branchen-Schutzkonzept sei für den Club umgesetzt, angepasst und erweitert worden. Konkret werden personalisierte Vorverkaufstickets, Ausweispflicht, keine Abend/Tageskasse, Maskenpflicht für Security, Runner, Garderobe und Kasse genannt. Weiter seien bei den Bars und auf dem DJ-Pult Plexigläser als Spuckschutz montiert worden. «Am wichtigsten ist sicher, dass die Angaben auf den personalisierten Tickets mit einem amtlichen Ausweis durch unser Sicherheitspersonal abgeglichen wurden.» Den Gästen seien ausserdem gratis Masken zur Verfügung gestanden und man hätte auch aktiv dazu aufgerufen die SwissCovid-App zu installieren.

Der Kanton bestätigt, dass sich der Club kooperativ verhalten habe und zeitnah eine umfassende Präsenzliste mit den Besucherinnen und Besucher der Veranstaltung eingereicht habe. Bisher wurden rund 300 Kontaktpersonen identifiziert. Da sich die Person am Wochenende noch in weiteren Bars und Restaurants in Olten aufhielt, laufen weitere Abklärungen.