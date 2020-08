Nach Bike-Unglück auf dem Born: «Biken ist an sich keine Extremsportart»

Fabian Spielmann sieht den Helikopter über dem Born mit einer Seilwinde schweben. Bereits jetzt denkt er sich aus, was sich ereignet haben könnte. Ein Blick auf die Website dieser Zeitung bestätigen seine Befürchtungen: Zwei Biker sind auf dem Kretentrail am Born in Kappel verunfallt.

Der Geschäftsführer der Bikeschule Olten war selber vergangenen Sonntag unterwegs, als die Rega nach dem Aufgebot der Polizei in die Luft stieg.