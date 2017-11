Am kommenden Montag fällt der Startschuss. Der Startschuss zur Pilotphase «Umweltfreude». Beteiligte: Die Suchthilfe Ost GmbH, deren Klienten und Grundlagenwerk, eine Konzeptschmiede mit Praxisbezug, wie sich Letztere nennt. Aber: Eine Pilotphase, beziehungsweise ein Projekt, ist nichts oder nicht viel ohne Kundschaft. Und so gehört auch die Bevölkerung Oltens dazu.

Diese kann sich noch bis Ende Monat für die kostenlose Testphase registrieren und erhält danach alle zwei Wochen einen Umweltsack in den Briefkasten gelegt. Und über diesen Umweltsack können rezyklierbare Abfälle (siehe Box) unsortiert entsorgt werden.

Ein- bis zweimal im Monat stellt der Kunde den Sack, ob voll oder nicht, nahe der Strassen auf dem Privatgrund zur Mitnahme hin. Privatgrund deshalb, weil die Verwechslungsgefahr mit dem ordentlichen Haushaltkehricht am Strassenrand minimiert wird.

Für den bereitgestellten Sack bekommt der Kunde einen frischen in den Briefkasten gelegt. Eingesammelt werden die Säcke von den Umweltfreunden, Klienten der Suchthilfe Ost. Diese trennen später in den Betriebsräumlichkeiten an der Aarburgerstrasse den Abfall nach Sorten, liefern die wertvollen Teile wie Metalle, Papier oder Karton gemäss Übereinkunft an den städtischen Werkhof und den Rest an die üblichen Sammelstellen.

«Dass die vergüteten Wertstoffe abgeliefert werden, darauf hab’ ich bestanden», sagt der städtische Werkhofchef René Wernli. Er sieht im Projekt «Umweltfreunde» durchaus die sinnvolle Möglichkeit, Konsumenten an eine noch differenziertere Entsorgung von Abfall heranzuführen. «Da gibts schon noch Nachholbedarf. Denn im üblichen Haushaltkehricht finden sich noch zu viele Dinge, die eigentlich in eine Spezialsammlung gehören würden», wie er meint.

Pilotphase von drei bis vier Monaten