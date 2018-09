Die Motion Luisa Jakob (SP/Junge SP) vom März 2018 hatte verlangt, dass der Stadtrat in Anlehnung an die Praxis bei Autos ein Reglement für Zweiräder schafft. In unmittelbarer Nähe zu Liegenschaften mit Kundenfrequenz sollte das Reglement eine genügende Anzahl Parkplätze für den Langsamverkehr garantieren. Der Stadtrat wollte davon allerdings nichts wissen, verwies in seiner Antwort auf Passagen im aktuellen Parkierungsreglement, welche der Motion zwar nicht vollumfänglich, aber teilweise nachkommen würden. Er empfahl den Vorstoss daher als nicht erheblich zu erklären, da er eine weitergehende Regelung als Überregulierung empfinde. Die Motion wurde schliesslich von der Fraktion SP/Junge SP zurückgezogen. Grund: Passagen des Parkierungsreglementes würden den Forderungen teilweise nachkommen. (hub)