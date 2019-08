Ab morgen Montag beginnen die Bauarbeiten an der Hübelistrasse in Olten, teilt die Aare Energie AG (a.en) mit. Dabei werden nebst der Kanalisation und der Strassenoberfläche auch die Werkleitungen im Abschnitt Solothurnerstrasse bis Konradstrasse saniert, sodass die Niederdruck- und Mittdruckgasleitungen rechtzeitig bis zur bevorstehenden Heizperiode wieder in Betrieb genommen werden können.

Die Bauarbeiten beinhalten den Ersatz der Gas-, Wasser- und Stromleitungen im Abschnitt der Hübelistrasse, aber auch im neuen Strassenbereich der Solothurnerstrasse. Aus bautechnischen Gründen ist der Ersatz der Leitungen in die Solothurnerstrasse erst jetzt möglich, da zum damaligen Zeitpunkt die Anschlusspunkte in die Hübelistrasse nicht definitiv bekannt waren. Die a.en und die beteiligten Bauunternehmen werden die Beeinträchtigungen so gering wie möglich halten und danken allen Anstössern und den Verkehrsteilnehmern fürs Verständnis. (mgt)