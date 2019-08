Seit Anfang Jahr gilt in Olten das neue Taxireglement. Dieses wurde eingeführt, weil das alte aus dem Jahr 1997 zu wenig Handlungsspielraum bot und die Behörden die fehlbaren Taxifahrer bei Verstössen kaum aus dem Verkehr ziehen konnten. Kam hinzu, dass auch die Anzahl der Taxifahrer am Standort Olten kaum zu regulieren war. «Praktisch jeder, der als Taxifahrer arbeiten wollte, erhielt die Konzession», so Franco Giori, Abteilungsleiter Ordnung und Sicherheit der Stadt Olten.

Mit dem neuen Reglement sind die Anforderungen an die Taxifahrer und die Taxiunternehmen gestiegen. Unter anderem werden Strafregisterauszug und Leumund überprüft, genauso wie Deutsch- und Ortskenntnisse. Zudem werden die Konzessionen nicht mehr unbefristet vergeben, sondern lediglich noch für einen Zeitraum von fünf Jahren. Und es wurde ein Qualitätssiegel eingeführt, damit die Fahrgäste sofort sehen, welche Taxis offiziell in der Stadt Olten unterwegs sind. «Mit diesem neuen Reglement wollen wir die Qualität des Taxiwesens in Olten verbessern, die Anzahl der Taxifahrer besser regulieren und bei Missachtung der Regeln einfacher Konsequenzen durchsetzen», sagt Giori.

Zudem erhofft man sich mit der Lancierung des neuen Reglements eine Beruhigung der zuletzt angespannten Situation unter den Taxifahrern. Das neue Reglement ist seit etwas mehr als einem halben Jahr im Einsatz. Ein guter Zeitpunkt, um mit den Beteiligten ein Zwischenfazit zu ziehen.

Mehr Fingerspitzengefühl gewünscht

Rolf Siegrist, Geschäftsinhaber der Aare Taxi Siegrist AG, die seit 1952 in Olten aktiv ist, hat die Auswirkungen des neuen Taxireglements zu spüren bekommen. «Ich finde es grundsätzlich gut, dass die Stadt bei den Taxifahrern genauer hinschaut und nicht mehr einfach jedem eine Konzession gibt. Aber dass die Konzession plötzlich viel teurer geworden ist und teilweise auch Fahrer, die über viele Jahre in Olten Taxi gefahren sind, keinen Taxiausweis mehr bekommen haben, ist schon speziell», so Siegrist. «Aber das ist halt nun mal so. Das habe ich längst akzeptiert. Ich hätte mir aber schon etwas mehr Fingerspitzengefühl und Entgegenkommen gewünscht vonseiten der Stadt. Immerhin fahren wir seit fast 70 Jahren in Olten Taxi. Leider wurden im neuen Reglement einige Dinge über unseren Kopf hinweg entschieden, die in der Praxis schwerwiegende Auswirkungen haben – beispielsweise die angepassten Tarife. Je nach Fahrt verlieren wir 30 Rappen pro Kilometer im Vergleich zu früher.»