Mitte März hat ein Felssturz im oberen Teil der unteren Teufelsschlucht den auf Metallgittern entlang der Felsen geführten Fussweg zerstört; auf einer Länge von rund 15 Metern. Wo genau? Etwa 200 Meter unterhalb des Abzweigers Allerheiligenberg/Bärenwil. An die zwei Kubikmeter Material donnerten hier talwärts, verletzten glücklicherweise niemanden, beschädigten aber den Wanderweg schwer.

Was zuerst noch «bis Ostern» dauern sollte, dessen Reparatur und die Sicherung des Hangs nämlich, musste schon bald in die Verlängerung geschickt werden. Denn das viele lose Gestein im betroffenen Gebiet oberhalb der Schadenstelle musste zuerst professionell weggeräumt werden, was laut Bürgergemeindepräsident Ruedi Studer in den letzten Tagen durch eine spezialisierte Firma erledigt wurde. Fachleute reinigten hier nicht nur die steilen Stellen oberhalb des Weges, sondern montierten auch auf einer Länge von rund 40 Metern ein Sicherheitsnetz über dem Wanderweg.