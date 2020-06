«Mini Schwiiz, dini Schwiiz»: «Wir hatten es einfach sehr lustig»

Man könnte sie als Berufsoltnerin bezeichnen und sie hätte nichts dagegen. Im Gegenteil. Sie sagt: «Einmal Olten, immer Olten». Das ist schon mal ein Kompliment. Doch damit nicht genug. Esther Wyss Hammele legt diese Woche auch Ehre ein für ihre Stadt. Im kleinen Wettstreit von Solothurnerinnen und Solothurnern, ihrer vier an der Zahl. In der Sendung «Mini Schwiiz, dini Schwiiz» auf SRF 1 tritt die Stadtoltnerin gegen Mitspielende aus Rüttenen, Seewen und Witterswil an. Sie alle stellen ihren Mitstreitenden und dem Fernsehpublikum die persönlichen Schätze ihrer Wohngemeinde vor. Gefragt waren Beiträge aus Kulinarik, Kultur und Freizeit. Was liegt da einer Oltnerin näher als die Glacé «Kalte Lust», die Holzbrücke und das Sälischlössli.

Angefragt von Region Olten Tourismus

Angestossen hat das Ding Olten Tourismus. «Ich wurde angefragt, ob das Mitmachen nicht etwas für mich wäre», erklärt Esther Wyss. Und: Es war etwas für sie. Im August letzten Jahres fand das Casting aller Oltner Bewerbenden statt, Esther Wyss als Kandidatin ausgewählt. Und im Monat darauf wurde die Serie abgedreht. «Ach, wir hatten es einfach sehr lustig», bilanziert die 58-jährige Boutiquebesitzerin. Sie habe gar nicht auf die Anwesenheit der Kamera geachtet. «Keine Maske, kein grosses Traraa. Ich habe das Mitmachen sehr genossen.»