Diese Vision sei auch ein «Bekenntnis zum Standort Olten», sagte Heimleiter Marco Petruzzi vor den 100 Stimmberechtigen in der Friedenskirche. Am heutigen Platz hätte man zusammen mit der Stadt gründlich abgeklärt, ob ein solches Projekt möglich sei. Mehrere Varianten lagen vor, um das einzige Alters- und Pflegeheim auf der rechten Aareseite halten können. Doch die Gespräche mit der Baukommission und dem Stadtrat führten schliesslich zu keiner Lösung, respektive zu einer, die für den Verein nicht infrage kam: Nämlich das Gebäude aus dem Jahr 1962 abzureissen und einen Neubau hinzustellen. Zudem sei das Grundstück am jetzigen Standort zu klein: Einen Demenzgarten etwa, wie er in Rickenbach geplant ist, hätte in Olten kaum Platz gehabt.

Voten dafür und dagegen