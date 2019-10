«Mein Ziel ist es, Regisseur von Spielfilmen zu werden»: Oltner schliesst Filmschule in Miami ab

Der in Olten aufgewachsene Ramón Bürki lebt in Miami Beach in den USA. «Mein Ziel ist es, Regisseur von Spielfilmen zu werden», erzählt er im Skype-Interview. Grosse Pläne also, denen er Mitte September etwas nähergekommen ist. Dann schloss der 24-Jährige mit dem Bachelor in Fine Arts mit der Fachrichtung Film-Making seine dreijährige Ausbildung an der New-York-Film-Academy in Miami Beach ab.

Nicht immer waren seine beruflichen Ziele so sicher. Nach seiner Matura an der Kantonsschule in Olten im Jahr 2015 wusste er nicht so recht, was er machen sollte. Während eines Sprachaufenthalts in Miami sah er ein Plakat der Filmschule und beschloss, sich dort zu bewerben. Zu diesem Zeitpunkt lebte seine Familie in den USA, da der Vater dort eine Stelle angenommen hatte. Nach seinem ersten Ausbildungsjahr zog die Familie zurück in die Schweiz, Ramón Bürki blieb und führte die Ausbildung weiter.

Die Zeit war streng: Bürki absolvierte drei Semester pro Jahr und hatte dazwischen jeweils maximal eine oder zwei Wochen Ferien. Wenn er Ferien hatte, besuchte er die Familie in der Schweiz. «Ich freute mich dann am Ende des Semesters jeweils sehr, nach Hause zu gehen, und habe es vielleicht durch den Abstand mehr geschätzt», sagt Bürki. In Olten war er gut verwurzelt und in der Pfadi engagiert. Während seiner Ausbildungszeit lebte er in der ersten Zeit mit einem anderen Schweizer zusammen. Mittlerweile wohnt er alleine in Laufdistanz zur Filmschule.

Seine breit gefächerte Ausbildung umfasste alle Aspekte, die zu einer Filmproduktion dazugehören. Die Fächer reichten von Kameraführung, Licht und Schnitt über aber auch Filmskripte schreiben bis hin zu Psychologie und Schauspielkursen. «Damit habe ich theoretisch viele Möglichkeiten, was ich später machen kann», erzählt Bürki. Gleich von Anfang an bei grossen Produktionen Regie zu führen, ist aber unrealistisch. Eine typische Anfangsposition ist Production Assistant, bei dem es darum geht, «mal einem Schauspieler ein Glas Wasser zu holen und vor allem Kontakte zu knüpfen», sagt er. Die Kontakte seien sehr wichtig, um in der Branche Fuss zu fassen.