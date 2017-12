Roger Lang: «Anders, aber gut»

Ein Anliegen, das schwierig zu bewerkstelligen ist. «Wir können nicht einfach die Schaufenster der Läden mit Marktständen zupflastern», gibt Roger Lang zu bedenken. Lang, der Kopf des Markt-OKs, zieht eine positive Bilanz des viertägigen Anlasses. «Mit Ausnahme des Wetters am Sonntag verlief alles sehr gut. Klar, die Atmosphäre im Klostergarten war einzigartig, aber es ist auch hier gut. Es ist einfach anders.» Lang ist gespannt auf die Umsatzzahlen der Verpflegungsstände, deren Nettoerlöse wohltätigen Zwecken zur Verfügung gestellt werden sollen.

Am Konzept will er festhalten. Er bevorzugt bei den Anbietern lieber Handwerkskunst als Handelsware und möchte keine zusätzlichen Verpflegungsstände aufnehmen. «Ich will kein Hubiäsch da oben, die Leute sollen dazu in die Beizen gehen.» Das taten sie reichlich; weniger am verschneiten und verregneten Sonntag, dafür am Donnerstag, Freitag und Samstag, als beträchtliche Besucherströme zu verzeichnen waren. «Für die Gastrobetriebe war das bombastisch», sagt Roger Lang. Als Kreuz- und Rathskeller-Wirt freut ihn das natürlich, doch weniger als der eigene Verdienst ist ihm die Belebung der Altstadt ein Anliegen.

Mit der Wehmut an vergangene Dinge ist es so eine Sache. Im Fall des Oltner Weihnachtsmarkts kann man beruhigt feststellen: Die schönen Erinnerungen an den Markt im Klostergarten bleiben, daneben aber haben die Freude über die gelungene Altstadt-Premiere und die Vorfreude auf die kommenden Jahre gäbig Platz.