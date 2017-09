Man habe damals aus der Entfernung einfach einen dumpfen Schlag gehört, erzählte Zeitzeuge Martin Hagmann den rund 50 Besucherinnen und Besuchern des diesjährigen Oltner Banntags. Bei einem Rundgang durch den etwas nassen Hardwald am vergangenen Samstagnachmittag schilderte unter anderen Hagmann seine Erinnerungen an den Sturm von 1967. Den dumpfen Schlag ausgelöst hatten rund 11 000 Kubikmeter Bäume, die der Sturm mit seinen etwa 145 km/h alle auf einmal umlegte. «Die Bäume lagen über eine weite Strecke hinweg alle übereinander», erinnerte sich Hagmann an das Bild, das sich ihm als Zwölfjähriger damals bot.

Obwohl der Orkan Lothar 1999 noch höhere Windgeschwindigkeiten erreichte, fügte dieser dem Hardwald keine vergleichbaren Schäden mehr zu. Was sich während des Sturms Ende Februar 1967 als problematisch herausstellte, war die Zusammensetzung des Hardwaldes zu diesem Zeitpunkt. Denn er bestand, dem Zweck der Holzproduktion entsprechend, praktisch nur aus Fichten und Tannen. «Diese waren ein Problem aufgrund ihrer flachen Wurzeln», erklärte Revierförster Georg Nussbaumer. Da sie zur Steigerung der Wirtschaftlichkeit des Waldes auch recht eng nebeneinander gepflanzt gewesen waren, rissen sich die Bäume auch gegenseitig nieder.

Dies führte letztlich zu Schäden in der Höhe von rund 400 000 Franken, was heute umgerechnet rund 1,25 Mio. Franken entspricht. 16 Personen – darunter aufgrund Personalmangels viele Arbeiter aus dem Südtirol – waren im Anschluss ein Jahr lang mit der Schadensbeseitigung beschäftigt. Bei der darauffolgenden Wiederaufforstung habe man dann auf mehr Stabilität geachtet und zumindest teilweise auf reine Nadelholzbestände verzichtet, so Nussbaumer.