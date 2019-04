Letzten Sommer porträtierte diese Zeitung Beni Fasnacht und seinen Lumilauta-Shop an der Mühlegasse in der Lädeli-Serie. Er sprach damals davon, in ein grösseres Lokal umzuziehen. Etwas Handfestes war noch nicht in Planung. Etwas mehr als ein halbes Jahr später hat er sich seinen Wunsch bereits erfüllt: «Ich habe nicht gedacht, dass es so schnell geht», sagt Fasnacht.