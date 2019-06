Aufträge fürs Gewerbe fallen weg

Schneider zeigte sich umgänglich und streckte den Gewerblern die Hand aus für einen stärkeren Austausch mit der Stadt, forderte die rund 30 Anwesenden aber auch auf, sich etwa bei der anstehenden Ortsplanungsrevision in der Mitwirkung zu engagieren. «Der Zonenplan und das räumliche Leitbild sind zentrale Reglemente der Stadt und legen die Spielregeln für die nächsten Jahre fest.» Zudem erklärte er, dass dem hiesigen Gewerbe Aufträge verloren gegangen waren. Dies, weil die Stadt wegen des budgetlosen Zustands Investitionen von 9 Millionen Franken im 2019 nicht auslösen konnte. Nicht zuletzt warb er für Verständnis, dass die Baudirektion darauf poche, rechtliche Spielregeln bei der Vergabe von Aufträgen oder im Baugesuchsverfahren einzuhalten. «Wenn ein vollständiges Dossier eingereicht wird, dann sollte die Baubewilligung innert 60 Tagen ausgestellt werden», sagte Schneider. Die Einhaltung der Frist hänge allerdings nicht nur von der Stadt ab. Oft seien auch Dritte wie der Kanton involviert. Bei den rund 200 Baubewilligungen pro Jahr, welche die Direktion ausstellt, sind rund 30 Verfahrensschritte einzuhalten. Er würde sich wünschen, dass man «öfters am gleichen Strick in die gleiche Richtung zieht». So könnte in Olten «Grossartiges» erreicht werden, das weithin ausstrahle. Die Stadt hätte nämlich wegen der zentralen Lage «unheimliches Potenzial».

Ein Potenzial, das sich auch zeigte, als Schneider einen kurzen Überblick über die anstehenden grösseren Bauprojekte gab: Bei der «Wundertüte Olten SüdWest» beispielsweise bringe es nichts, über die Fehler der Vergangenheit zu lamentieren. «Das neue Quartier ist das wichtigste Entwicklungsgebiet für Wohnraum in Olten.» Dieses brauche eine «geschickte Anbindung an die Innenstadt», warb er für die Stadtteilverbindung Hammer, ohne allerdings den Begriff selbst zu nennen. Davon profitiere auch das Gewerbe. Am Beispiel des Wohn- und Gebäudehauses auf dem ehemaligen Turuvani-Areal würde sich die Hauptfrage der Ortsplanung stellen: Wie hoch soll die Verdichtung an einzelnen Lagen sein? «Persönlich bin ich davon überzeugt», sagte Schneider, «dass wir als Stadt an solch zentralen Lagen gleich neben dem Bahnhof stärker verdichten müssen.» Dies führe zu weniger Landverschleiss an den Rändern der Siedlungen. Auch bei der Mobilität ergäben sich Vorteile: Weil vieles in Fussdistanz erreichbar sei, sei so autoarmes Wohnen möglich. Und die beiden geplanten Hochhäuser auf dem Areal Bahnhof Nord (siehe gestrige Ausgabe) würden die «Aufbruchstimmung» zeigen, die in der Stadt herrsche.