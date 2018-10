Am 2. November startet die Poetry-Slam-Trilogie «laut & deutlich» in die neue Saison und bringt wieder spannende Bühnendichterinnen und -dichter ins Kulturzentrum Schützi. Poetry Slam als Wettbewerb der Bühnenpoesie hat sich etabliert. Seit Oktober bietet art i.g. auch Open-List Slams in Zusammenarbeit mit dem Coq d’or an. Der Oltner Kulturverein wird für ihr Engagement für Kulturförderung und die Etablierung der Spoken-Word-Szene in der Region im November mit dem Preis für Kulturvermittlung ausgezeichnet.

Nun startet die neue Trilogie mit der Moderatorin und Lokalmatadorin Lisa Christ mit ihrer Moderationspartnerin Marguerite Meyer, welche für Fabienne Käppeli einspringt. Als Begleitband wird Heiniger And The Jolly Carpenters aus dem Emmental den Slam begleiten, das Publikum einstimmen und den Abend mit Jingles untermalen. Olten kann sich für den Slamstart auf ein hochkarätiges Programm der Slamliga freuen.