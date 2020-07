Lange Schlange vor dem Kantonsspital: «Terminus»-Gäste lassen sich testen

Eine lange Schlange bildete sich am Mittwoch vor dem Kantonsspital Olten. Personen, die am Samstag an der DayDance-Party im «Terminus» teilnahmen, liessen sich testen. Sie wurden vom Contact Tracing des Kantons identifiziert und kontaktiert und als Vorsichtsmassnahme in Quarantäne geschickt.

Nico Nemet ist einer der Partygäste: «Jetzt besteht die Gefahr, dass ich das Virus habe», erklärt er gegenüber TeleM1. Es sei das Risiko, dass man eingehen müsse, wenn man eine Party besuche. Man könne nicht vor jeder Party einen Test machen und warten, bis man das Ergebnis habe.

Insgesamt sind bisher im Umfeld des Terminus-Clubs rund 300 Kontaktpersonen identifiziert worden. Weil sich der infizierte Gast in weiteren Restaurants und Bars in Olten aufhielt, laufen weitere Abklärungen. Die Anzahl Kontaktpersonen könnte sich also noch erhöhen. (ldu)