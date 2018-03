Sowohl Aussteller wie Teilnehmerinnen und Teilnehmer bestätigen den Organisatoren des Aaregäuer Spieltags: Die 20. Ausgabe im letzten Herbst in Olten war ein Erfolg. Das Resultat der durchgeführten Umfrage, an der Aussteller, Mitarbeitende, Helferinnen und Helfer, aber auch Familien teilgenommen haben, ist erfreulich und fliesst in die Organisation des nächsten Spieltages ein.

Mit rund 600 Teilnehmern ist der Spieltag in Olten angekommen. Organisatorisch hat die Zusammenarbeit mit den Verantwortlichen der «Schützi», der Stadt Olten oder dem 2-Stunden-Lauf gut funktioniert. Der Spieltag wurde u.a. auch in der Publikation des 2-Stunden-Laufs aufgeführt.

Neuer Standort hat sich bewährt

Die «Schützi» ist ein familiärer Ort, zentrumsnah und eignet sich deshalb bestens für den Spieltag. Der Standort hat sich bewährt, obwohl der überdachte Platz deutlich kleiner ist als in Wolfwil. Die Bühne wird sowohl für den Auftakt-Event wie auch das spätere Basteln genutzt, was einen Mehraufwand an Koordination mit sich bringt. Aus diesem Grund wird in Zukunft der vorhandene Platz auf der Empore ebenfalls zum Spielen und Basteln genutzt.

Die diversen Aktivitäten werden in Zukunft besser ausgeschildert und sowohl Guides als auch mehr Durchsagen sollen für Klarheit sorgen. Geplant sind neue Aktivitäten wie eine Leseecke mit diversen Büchern oder mehr Bastel-Möglichkeiten. Der Essensbereich war eher etwas zu gross dimensioniert und wird daher etwas kleiner ausfallen. Es soll neu während des ganzen Spieltages Essen angeboten werden.

Neu im Frühling

Basierend auf der Umfrage hat Netz 4F entschieden, den Spieltag vom Herbst in den Frühling zu verlegen. Mit dem neuen Termin am 11. Mai 2019 erhofft sich das OK, den Aussenbereich intensiver für neue Aktivitäten nutzen zu können.

Das neue Datum liegt im Umfeld des Mutter- und Vatertages und des von der UNESCO geförderten internationalen Spieltages, welcher jedes Jahr am 28. Mai stattfindet. (mgt)