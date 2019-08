Im Februar 2018 hatte der Oltner Stadtrat entschieden, das Hübelischulhaus nach 2021 für das Kunstmuseum um- und anzubauen. Doch jetzt gibts eine Strategieänderung. Das Kunstmuseum soll an seinem heutigen Standort an der Kirchgasse 8 erneuert werden. Der Entscheid fiel im Rahmen eines Workshops zur Legislaturhälfte, in dem es auch um die Nutzung von städtischen Liegenschaften in der Innenstadt ging.

Der Stadtrat plant im kommenden Jahr einen Investorenwettbewerb durchzuführen, der «auch die Liegenschaft des bisherigen Naturmuseums an der Kirchgasse 10 und Auflagen wie eine gemeinsame Vertikalerschliessung sowie eine Abstimmung allfälliger Ergänzungsbauten und der Umgebungsgestaltung» umfasst. «Die Liegenschaft Kirchgasse 10 soll anschliessend per Verkauf oder Baurecht an Dritte abgegeben werden», teilt die Stadtkanzlei mit.

Der Stadtrat stellt für die Erneuerung des Kunstmuseums aufgrund des schlechten baulichen Zustands der Liegenschaft einen dringenden Handlungsbedarf fest; zudem soll auch der Leerstand des ehemaligen Naturmuseums an prominenter Zentrumslage möglichst rasch beseitigt werden. Gleichzeitig hält er fest, dass angesichts der bestehenden Leerstände von Ladenräumen der Druck auf eine Freigabe der Liegenschaft des Kunstmuseums für den Detailhandel gesunken ist und dass auch eine Weiterverwendung als Museum für willkommene Frequenzen an der Kirchgasse und ein attraktives Angebot insbesondere auch am Sonntag sorgt.

Aus diesen Gründen wird der Standort Kirchgasse für das Kunstmuseum einem Standort im Hübelischulhaus vorgezogen, welcher frühestens 2023 im Zuge des Neubaus des Schulhauses Kleinholz frei werden dürfte. Das Hübelischulhaus wird hingegen als künftiger Standort für einen Zusammenzug von Stadtbibliothek und Jugendbibliothek geprüft, wodurch deren aktuelle Räumlichkeiten für neue Nutzungen freigegeben werden könnten. (sko)