Familien, in denen alle gerne Miteinander leben? Kinder, die sich geliebt wissen? Grenzen, die respektiert werden? Wer wünscht sich dies nicht? Kinder werden ohne Gebrauchsanweisung geboren. Vieles machen Eltern intuitiv richtig, doch manchmal fragt man sich, was man da eigentlich genau tut. Dazu bieten sich zwei Kurse für Eltern an, welche ab dem 30. Oktober in der Friedenskirche in Olten angeboten werden.

Parallel finden je ein Kurs für Eltern mit Kindern bis 10 Jahren sowie ein Kurs für Eltern mit Jugendlichen von rund 11 bis 18 Jahre statt. Die Kurse, welche von der Reformierten Kirche Olten angeboten werden, sind auf christlichen Prinzipien aufgebaut, ohne einen christlichen Hintergrund bei den Gästen vorauszusetzen. Der Kursabend startet jeweils mit einem Abendessen.

Der Kurs findet jeweils am Dienstagabend von 19 bis 21:30 Uhr statt. Die Kosten belaufen sich auf 120 Franken pro Person, für Elternpaare auf 190 Franken inklusive einem Abendessen und Kursunterlagen. Reduktionsmöglichkeit auf Anfrage. Weitere Infos und Anmeldung unter Alexandra und Richard Kämpf via E-Mail an ar.kaempf@bluewin.ch oder Telefon 062 212 36 11. (mgt)