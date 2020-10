Kürbisse schnitzen und Kinder schminken: Das Gewerbe Olten hat ein paar Aktionen geplant

Am verkaufsoffenen Sonntag dieses Wochenende am 25. Oktober hat Gewerbe Olten ein paar Aktionen geplant, wie es in einer Mitteilung heisst. So können vor dem Warenhaus Coop City unter der Anleitung und Mithilfe der Pfadi Wangen bei Olten Kürbisse geschnitzt werden. Zudem veranstaltet die Import-Parfümerie ein Kinderschminken.

Diverse Geschäfte und Restaurants beteiligen sich am Sonntagsverkauf in der Oltner Innenstadt und böten die Gelegenheit, sich mit herbstlichen Angeboten und Leckereien zu verwöhnen. Die Übersicht der einzelnen Angebote finden sich auf www.go-olten.ch. (otr)