Kostenlose Schirme mit «Oltner Wappen» kommen gut an – obwohl sie vergilbt sind

Mit der Aktion "Mit Schirm, Charme und Moneten" brachte Gewerbe Olten gegen Ende Mai - kurz nach den ersten Lockerungen des Corona-Lockdowns - Farbe und Hoffnung in die Oltner Innenstadt. Wohl gleichermassen lang wie die Schlange, die sich zum durchschlagenden Verkauf von vergünstigten Geschenkgutscheinen des Gewerbe Olten am 23. Mai unter dem Schirmdach bildete, war nun am Donnerstagnachmittag auch die Warteschlage derjenigen, die sich gerne einen der gegen 500 farbigen und nun gratis abgegebenen Schirme sichern wollten.