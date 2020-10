Konzept funktioniert nicht: Caritas-Markt in Olten muss Anfang 2021 schliessen

Seit 11 Jahren führt Caritas Solothurn in Olten einen Caritas-Markt für Armutsbetroffene. Täglich kaufen rund 150 Personen im Laden ein. Auch während den letzten schwierigen Monaten der Coronakrise war Caritas stets für die Kundschaft da. Doch nun muss Caritas den Laden per Mitte Januar 2021 schliessen, wie es in einer Medienmitteilung heisst. «Wir haben als Caritas Solothurn leider zu wenig Organisationskapital, um den Laden weiterhin finanzieren zu können», wird Geschäftsleiterin Fabienne Notter zitiert.

Es fehlt an kaufkräftiger Kundschaft

Es gehört zum Konzept der Caritas-Märkte, Lebensmittel und Gegenstände des alltäglichen Gebrauchs zu sehr günstigen Preisen anzubieten. Ein Caritas-Markt erzielt keinen Gewinn über den Produkteverkauf. Die Märkte müssen über andere Einnahmequellen und Träger subventioniert werden. In Olten war Teil des Konzeptes, dass ein integrierter Secondhand den Caritas-Markt mitfinanzieren sollte. «Leider müssen wir eingestehen, dass dieses Konzept nicht funktioniert hat. Wir haben zu wenig kaufkräftige Kunden im Secondhand, der Umsatz ist zu klein», so Notter.

Es fehle aber auch an Trägern, welche den Markt mit grösseren Beiträgen unterstützen. «Wir haben zwar einige Kirchgemeinden und Spender, welche regelmässig Beiträge bezahlen, aber leider reichen diese Beiträge nicht aus, um den Laden an diesem Standort mit dem bestehenden Konzept nachhaltig zu finanzieren.»

In Olten hatte der Markt drei Standorte: