Kontaktlinsen in neuen Händen: Pallas übergibt an Trotter Optik

Das Kontaktlinsen-Team der Pallas Kliniken wird bis Ende März 2020 am gewohnten Standort im Sälipark in Olten für die Kundschaft bereitstehen. Ab April 2020 übernimmt das Team von Trotter Optik an der Hauptstrasse 24 in der Oltner Altstadt, teilt die Pallas Klinik in einer Medienmitteilung mit.

«Uns ist wichtig, dass unsere langjährigen Kunden weiterhin eine kompetente Beratung sowie einen ausgezeichneten Service erhalten. Deshalb haben wir uns gemeinsam mit der Trotter Optik AG zu diesem Schritt entschlossen», sagt Georgos Pallas, CEO der Pallas Kliniken. «Was uns aber ganz besonders freut: Trotter Optik übernimmt unser gesamtes Kontaktlinsen-Team. Somit bleiben alle Stellen erhalten», so Pallas weiter. Ausser der Adresse ändere sich für die Kunden somit eigentlich nichts. (mgt)