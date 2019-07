Der Einbau soll nun zwischen Montag, 22. Juli, und Freitag, 26. Juli, mit einer Teilsperrung der Konradstrasse in zwei Etappen erfolgen, wie die Stadtkanzlei mitteilt. Die Arbeiten sind stark witterungsabhängig und können nur bei trockenem Wetter ausgeführt werden. Bei Regen kann sich der Zeitplan allenfalls um ein paar Tage verschieben.

Die Zufahrt via Dornacherstrasse zum Parkplatz Munzingerplatz ist jederzeit gewährleistet. Zu Fuss sind die Liegenschaften jederzeit erreichbar.

Die Busse des Busbetriebs Olten Gösgen Gäu werden vom Montag, 22. Juli (Betriebsbeginn), bis Freitag, 26. Juli (Betriebsschluss), via Mühlegasse/Leberngasse/Solothurnerstrasse umgeleitet. An der Baslerstrasse vor dem Coop City in Richtung Bahnhof und beim McDonald’s in Richtung Wangen bei Olten werden provisorische Haltestellen installiert. (sko)