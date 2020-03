«Dieses Areal soll städtebaulich überzeugend und quartierverträglich verdichtet werden.» So fasst der Stadtrat von Olten die Ausgangslage zur Teiländerung des Zonenplanes und der Freigabe des Gestaltungsplanes von Roll-Strasse-Wartburgweg zusammen. Insgesamt sind 6 Grundeigentümer vom Perimeter des Planwerks betroffen, darunter auch die Stadt Olten am südlichen Ende der angedachten Überbauung. Der Stadtrat hält in seinem Beschluss denn auch fest: «Eine bauliche Nutzung des Volumens gemäss Richtkonzept beziehungsweise Gestaltungsplan setzt eine gemeinsame Lösung mit den Nachbargrundstücken voraus.» Anders gesagt: Die Kommune will direkt mitreden können.

Die breite Nutzung ist noch etwas virtuell

Apropos angedacht: Das ist vielleicht etwas flüchtig ausgedrückt. Aber: Eine konkrete Nutzung über jene der Stiftung Arkadis hinaus, ist wenig definiert. Die Baubehörde liess verlauten, das Gebiet in unmittelbarer Nähe zum Bahnhof eigne sich vorzüglich für Dienstleistungs- und Wohnnutzung. Die Federführung des Projekts hat Arkadis übernommen, weil die Stiftung zum einen im Besitz der angrenzenden Liegenschaft Restaurant Wartburg ist und zum andern, wie Arkadis-Stiftungsratspräsident