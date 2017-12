«Dass du ein Porträt über mich schreiben möchtest, schmeichelt mir», sagt Daniel Kissling Ende November am Telefon.

«Du darfst wählen, wo wir uns zum Gespräch treffen.»

«Im ‹Coq d’Or› oder gerne auch bei mir zu Hause in der WG. Rauchen kann ich an beiden Orten.»

Sechs Tage später steht Kissi an jenem Ort, der ihm dazu verhalf, eine Oltner Lokalberühmtheit zu werden. Hinter dem Tresen seiner Coq-d’Or-Bar zapft er am frühen Feierabend die ersten Biere. Sein lockiger Haarbusch gehört zur Kulisse. Er leuchtet im orangefarbenen Licht, als er fragt, wann genau unser Treffen anberaumt sei.

Eine Viertelstunde später zündet Daniel Kissling die erste Zigarette an. Im Hintergrund hallt die SBB-Stimme durch die Lautsprecher.

«Viele Bands, die im Coq ein Gastspiel geben, erwarten, dass ich in der Bar bin, wenn sie kommen», sagt Daniel Kissling, als er den Gleisen Richtung Süden folgt. Die Bürde, als Gesicht einer Bar hinhalten zu müssen, nimmt er auf sich. Denn: «Was wäre, wenn es das Coq nicht mehr gäbe?», fragt er sich hin und wieder. Seine «Homebase» oder sein «Hauptquartier», wie er das Kulturlokal Coq d’Or selbst nennt, gibt ihm viel. Von hier aus entfaltet er seit rund sieben Jahren seine Wirkung auf die Kleinstadt Olten.

Seit seiner Jugend hat ihn die Aarestadt nicht mehr losgelassen. Im Online-Magazin «Vice» verfasste Daniel Kissling unter dem Titel «Aufwachsen in Olten» einen Artikel. Darin schreibt er: «In meinen ersten Totalabsturz glitt ich in der SBB-Plattenbau-Siedlung Meierhof, das erste Mal mit Zunge küsste ich ein Mädchen auf dem Schützi-Vorplatz am legendären Stromgitarren Festival Mad Santa und mein Taschengeld verwandelte ich im Outsider-Shop in Metal-Platten.»

Er zieht an seiner Zigarette.

Es ist im Jahr 2010. Per Zufall trifft der Philosophie- und Literatur-Student Kissi in Zürich die Oltnerin Nathalie Papatzikakis an einem Konzert. «In der romantisierten Vorstellung dachte ich immer, Barkeeper zu sein, wäre toll», erzählt er heute. Nathalie Papatzikakis plant im «Coq d’Or» eine Bar zu eröffnen und Kissi will Teil des Projekts sein. «Ich nannte sie die ganze Nacht ‹Chefin›.» Es sei eine exzessive Eskapade gewesen, erinnert sich Kissi. Tags darauf schreibt er ihr verkatert in einer Nachricht, er habe es ernst gemeint. «Dann wurde das Coq immer mehr für mich.»

Den Schlüssel zu seiner neuen Heimat bekommt er erst später. Als Nathalie Papatzikakis nach drei intensiven Coq-Jahren die Bar praktisch von einem auf den anderen Tag aufgibt, übernimmt Daniel Kissling den Laden als Geschäftsführer. Die Flügelrad AG von Pedro Lenz, Alex Capus und Werner De Schepper stützt die GmbH finanziell. Sie überschreibt ihre Anteile von 11 000 Franken jedoch nach nur einem Jahr zu einem symbolischen Preis von einem Franken an Kissi.

«Zick, zick.» – Das Feuerzeug flammt auf. Mit seinen Lippen presst er die Zigarette, die aufglimmt.

In seinen wie immer eng anliegenden, grauen Jeans zieht Daniel Kissling zwischen Fachhochschule und Eisenbahn weiter, vorbei an einer überdimensional grossen Werbetafel. Ein junges Paar wirbt darauf Pendlerinnen und Pendler an, sich am Knotenpunkt der Schweiz niederzulassen. «Olten ist so unglaublich zentral», sagt Daniel Kissling. «Ich habe das Gefühl, wir sind komplett verbunden mit der Welt.»