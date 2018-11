Allerheiligen Allerseelen

Kerzenlicht auf Marmorsteinen,

wo manche um ihr Liebstes weinen.

Sie stehen still in sich gekehrt,

am Tag, an dem man Tote ehrt.

Mit ehrfurchtsvollem Schweigen,

vor Chrysanthemen, Fichtenzweigen,

erweist man denen den Respekt,

die von der Erde zugedeckt.

Seiner Ahnen zum Gedenken,

will man heut die Augen senken.

Für die Menschen die hier ruh’n,

Christenpflicht am Nächsten tun.

Kinder legen Blumen nieder,

denken an die Eltern wieder.

Sie sprechen leise ein Gebet,

wo in Stein ihr Name steht.

Weihrauchduft zieht durch die Reihen,

weil Priester nun die Gräber weihen.

so mancher denkt jetzt still bei sich,

irgendwann, trifft es auch mich.

Alois Mayer