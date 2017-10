Das Foto, das die AZ am Mittwoch veröffentlichte, gibt in Olten bereits den ganzen Tag über viel zu reden. Darauf zu sehen ist der frischgebackene EHC Kloten-Trainer Kevin Schläpfer in einem T-Shirt, auf dem «Scheiss Olten» steht. «Das ist sehr unfair, einfach unsportlich», meint eine Oltnerin gegenüber Tele M1. Auch ein anderer Fan findet klare Worte für Schäpfers Fauxpas: «Als Trainer ist das sehr schlechte Werbung.»