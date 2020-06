Keine 1. August-Feier — dafür gibts bald wieder einen Monatsmarkt

(sko) Der Oltner Stadtrat hat entschieden, die vorgesehene offizielle Bundesfeier der Stadt Olten auf der Kirchgasse abzusagen. Zwar dürfen seit Mitte Juni wieder 1000 Personen an einer Veranstaltung teilnehmen; dies aber aufgeteilt in Sektoren à 300 Personen, die sich nicht vermischen sollen. Es sei zudem zu erwarten, dass in diesem Jahr weniger Personen aus Stadt und Region ferienabwesend sein werden und daher mehr Personen als sonst die Oltner Bundesfeier besuchen würden – nicht zuletzt auch weil mehrere Anlässe in der Region bereits abgesagt wurden.

Auch keine Seniorenausflüge

Nicht durchgeführt werden zudem in diesem Jahr der Ausflug für die 75- und 80-jährigen Seniorinnen und Senioren, der im vergangenen Frühling bereits verschoben werden musste, und der Senior(innen)nachmittag im Stadttheater. Auch der Empfang für die pensionierten Mitarbeitenden wird definitiv auf das nächste Jahr verschoben.

Monatsmarkt wird wieder durchgeführt