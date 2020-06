Kein Umsatz mehr: Veranstalter machen sich auch in Olten mit Belichtung von Gebäuden sichtbar

Die Veranstaltungsbranche war der erste Wirtschaftszweig, der von der COVID-19-Krise getroffen wurde und er wird auch mit sehr hoher Wahrscheinlichkeit am längsten und tiefgreifendsten von den Auswirkungen betroffen sein, erklären verschiedene Veranstaltungsvereine in einer gemeinsamen Medienmitteilung. Seit dem Lockdown, dem 16. März, sei einem kompletten Wirtschaftszweig faktisch die Arbeitsgrundlage entzogen worden.

Mit der Aktion «Night of Light» wollen die Beteiligten gemeinsam und gleichzeitig ein riesiges Licht-Monument bauen. Hierzu werden in allen Regionen der Schweiz, in denen diese Unternehmen ihren Sitz haben, am 22.06.2020 von 22.00 bis 24.00 Uhr Event-Locations und Spielstätten sowie ausgewählte Gebäude und Bauwerke rot beleuchtet.