Per Ende Juli 2018 hat Schulleiter Daniel Mettauer die Kündigung eingereicht und wird die Schule Hägendorf Ende Schuljahr 18/19 verlassen. Wie der Gemeinderat in einer Medienmitteilung festhält, erfolgte diese Kündigung aus privaten Gründen und stehe in keinem Zusammenhang mit der Schulführung oder dem Schulbetrieb in Hägendorf.

Der zuständige Gemeinderat Fabian Lauper erklärte auf Anfrage, die Gemeinde wolle auch in Zukunft bei der Form der Co-Schulleitung bleiben. Die habe sich bewährt. Erst im August 2017 hatten Daniel Mettauer und Monika Fischer ihre Stellen als Co-Schulleitende angetreten. (hub)