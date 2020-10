Kein Adventsdorf in der Kirchgasse wegen Corona: Die Organisatoren wollen kein Risiko eingehen

Das geplante Adventsdorf steht unter keinem guten Stern: Vergangenes Jahr kurz vor der Adventszeit hat diese Zeitung erstmals darüber berichtet; für eine Realisierung im 2019 war es aber zu kurzfristig. In diesem Jahr macht den Organisatoren nun Corona einen Strich durch den Terminplan: Der Vorstand von Gewerbe Olten hat an der Sitzung am Mittwochmorgen beschlossen, den Anlass, der vom 3. bis 23. Dezember in der Kirchgasse stattgefunden hätte, abzublasen. «Der Entscheid basiert – trotz vorhandenen Schutzkonzepts – auf der Aufforderung von Bund und Kantonen zum Handeln sowie auf der aktuell drohenden Verschärfung der Massnahmen», heisst es in einer Mitteilung.

«Wir haben uns schwergetan», sagt Vizepräsident Reto Spiegel auf Anfrage. Man wolle aber kein Risiko eingehen und es sei vernünftiger, sich jetzt zurückzuhalten. An einem solchen Anlass sei es sehr schnell möglich, dass 10 bis 15 Leute zusammenstehen und sich untereinander anstecken könnten. Zudem werden derzeit grössere Treffen infrage gestellt. Zum Teil hätten die Leute schon jetzt keine Lust mehr dazu.

Die Planung für das Adventsdorf mit rund 35 Holzhüttli und einer künstlichen Eisbahn in der Oltner Kirchgasse war schon sehr weit fortgeschritten. «Vom Kanton hatten wir schon fast grünes Licht», sagt Spiegel. Mit der Stadt Olten hätten die Organisatoren bezüglich Schutzkonzept nochmals zusammensitzen müssen. Trotzdem wird das Budget mit der Absage nicht allzu stark strapaziert: Man habe noch nicht sehr viel Geld ausgegeben, so Spiegel. Ursprünglich betrug das Budget rund 300'000 Franken. Wegen Corona haben die Organisatoren einige Elemente weggelassen, so dass nun deutlich weniger Geld ausgegeben worden wäre, wie Spiegel Ende September gegenüber dieser Zeitung sagte.