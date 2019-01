Es gab viel Vorschusslorbeeren für den «Ässpunkt» Food Court im Juni vergangenen Jahres, als er an aufgezeichneter Lage in Olten seine Tore öffnete: Kirchgasse, Innenstadt; das weckte Erwartungen. Das Gastrokonzept war neu: Vier Themenküchen und richtig leckere Säfte sowie ein Waffelsortiment unter einem Dach. So etwas hatte die Stadt Olten noch nie gesehen.

Aber: Bereits nach sieben Monaten ist Schluss. Am Mittwoch hielt der «Ässpunkt» letztmals seine Tore offen. Seit Donnerstag ist Schluss. Eine Mitteilung an der Eingangstür spricht noch davon, das Geschäft bleibe "heute geschlossen". Das wird ab sofort immer so sein. Für die Initianten des "Ässpunkt", Sibylle und Thomas Peyer, galt es, einen Schlusspunkt hinter das Projekt zu setzen. "Aus monetären Gründen", wie sie sagen. Und zum richtigen Zeitpunkt. Das Projekt sei ein Innovatives gewesen, geben beide zu verstehen. So etwas wie ein Alleinstellungsmerkmal für die Stadt eben. Damit ist jetzt Schluss.