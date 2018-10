Acht Fahrräder stehen da am Montagmorgen kurz nach elf Uhr. Korrekt parkiert. Der eben erst eingerichtete Veloparkplatz am Amthausquai ist augenscheinlich noch nicht dermassen nachgefragt, um ihn populär zu nennen. Aber: Auch ein Augenschein am Ostkopf der Bahnhofbrücke verrät: Ferienzeit. Nicht alle Veloständer sind belegt.

Es herrscht fast so etwas wie Ordnung dort. Da zeugt die Tat eines Spassvogels von andern Zeiten. Vor einiger Zeit hat der nämlich «seinen» gewohnten Abstellplatz mit einem wasserfesten Marker gekennzeichnet und wohl im Übermut das Wort «Meins» auf das Arretierungsplättchen «seines» Veloständers geschrieben. Klar: Man muss schliesslich wissen, wo man das eigene Rad im alltäglichen Tohuwabohu wiederfindet.