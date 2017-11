Was sich in anderen Städten bewährt hat, findet nun auch den Weg in die Region Olten: Ein Gutscheinbuch, bei dem man zweimal etwas konsumieren kann, aber nur einmal dafür bezahlen muss. In den grossen Städten wie Bern oder Zürich heisst es «Prozentbuch», in Solothurn oder Thun «Zwei für eins».

Nun erhält auch die Region Olten zusammen mit Zofingen ein solches Gutscheinbuch: Bei 45 Angeboten in Cafés, Restaurants und Freizeitstätten kann der Käufer ab sofort bis Ende Oktober 2018 etwas zweimal konsumieren und bezahlt dafür nur einmal. Bei den 23 Angeboten in der Region Olten ist etwa das Restaurant Waldegg in Gunzgen mit dabei, die Waadtländerhalle in der Oltner Altstadt oder das Hotel Restaurant zur Kapelle in Trimbach. Die Gutscheine haben insgesamt einen Wert von rund 800 Franken, heisst es in der Medienmitteilung. Das Gutscheinbuch ist übertragbar und kann daher von mehreren Personen benutzt werden.

«Olten und Zofingen sind eine der wenigen Städte in der Schweiz, wo es ein solches Gutscheinbuch noch nicht gibt», sagt Roland Wittwer, der seit zehn Jahren bereits jenes in Solothurn und seit vier Jahren eines in Thun herausgibt. Zudem hätte er auch immer wieder Anfragen aus der Region Olten gehabt für dasjenige der Region Solothurn. Dort sei das Büchlein mit den über 80 Gutscheinen vor allem vor Weihnachten «ein Renner» mit einer gedruckten Auflage von bis zu 2500 Stück. Wittwer hofft, dass sich die Sache auch in der Region Olten/Zofingen durchsetzen wird. Eine Anlaufzeit von bis zu zwei Jahren ist laut Wittwer aber nötig. Die Druckauflage beträgt vorerst 1500 Stück.

Jeder Anbieter hat im Büchlein eine Seite zugute, um sein Zwei-für-eins-Angebot zu beschreiben und ein paar Zeilen über das eigene Lokal zu verlieren. Die Sache ist für sie kostenlos. Finanziert wird das Büchlein über den Verkaufspreis. Es ist seit Anfang November in den Oltner Buchhandlungen Schreiber, Klosterplatz und Weltbild im Sälipark sowie bei Region Olten Tourismus für Fr. 32.90 erhältlich.

Weitere Infos auf der Website www.zweifüreins.ch.