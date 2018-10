FC Olten zahlt Platzmiete derzeit pünktlich

Der FC Olten ist finanziell nicht immer auf Rosen gebettet. Im März 2013 hat der Oltner Stadtrat dem Verein Schulden in Höhe von knapp 16 000 Franken erlassen, die hauptsächlich aus nicht bezahlten Platzmieten bestanden (wir berichteten). Zudem hat der Stadtrat dem Verein in einer schriftlichen Vereinbarung die Auflage gemacht, dass die Mieten für die Rasenfelder und Turnhallen inklusive Stadthalle künftig termingerecht bezahlt werden müssen. Als Strafmassnahme wurde dem Klub angedroht, dass er «umgehend sämtliche Mietrechte städtischer Sportanlagen verlieren» würde, heisst es im damaligen Stadtratsbeschluss. Soweit kam es aber nie, sagt Jan Rechsteiner als Leiter Dienste bei der Direktion Bildung und Sport auf Anfrage. Es sei in der Vergangenheit zwar immer wieder geschehen, dass die Miete nicht fristgerecht bezahlt wurde. Aber bevor der Stadtrat informiert wurde, war das Geld dann trotzdem auf dem Konto. In den letzten Wochen ist seines Wissens die Miete termingerecht eingetroffen. Der FC Olten ist laut Rechsteiner der einzige Sportklub, mit dem wegen finanzieller Probleme eine solche Vereinbarung von der Stadt aus getroffen wurde. Pro Jahr schuldet der Fussballklub der Stadt rund 16 000 Franken für die Hallen- und Platzmiete. Grösster Posten ist mit 9000 Franken die Gebühr für die Meisterschaftsspiele. (fmu)