Peach Weber ist der wohl erfolgreichste Komiker der Schweiz. Seine neue Show iPeach ist bereits sein 15. Programm. Der Lachvater der Nation verbindet seit fast 40 Jahren Generationen mit seinen Witzen und Liedern.

Am Dienstag, 27. Februar, gastiert Peach Weber im Stadttheater Olten. Er gehört zu den Stars der Schweizer Comedybranche. Nach einer Ausbildung zum Primarlehrer wurde der heute 65-Jährige schon bald durch seine humorvollen Lieder – darunter die Gassenhauer wie «Ich bi de Borkechäfer», «Sun, fun and nothing to do» und «Überall het’s Pilzli draa» – bei allen Generationen bekannt.

Peach Weber erfindet sich immer wieder neu. So sagt er selbst: «Habe ich in den bisherigen 14 Programmen doch vorwiegend Gäx, Gedichte und Lieder zum Besten gegeben, verblüffe ich im neuen Programm iPeach mit Gedichten, Liedern und Gäx! Als Höhepunkt des Wandels werde ich auf dieser Tour als Zwischenverpflegung nicht mehr schnöde Schinken-Sandwiches, sondern als Zeichen des Neuanfangs nur noch Salami-Sandwiches essen.»

In ihrer Berichterstattung über den Auftritt in Muttenz Mitte November 2017 schreibt die Basellandschaftliche Zeitung über das neue Programm iPeach: «Die DNA eines Peach-Weber -Abends wie am Mittwoch in Muttenz : Witze, satt aneinandergehängt, aber ohne erkennbaren thematischen Überbau. Dazwischen Lieder, bei denen sich der Sänger selbst begleitet, auf der Gitarre, mit einer Handvoll Akkorde. Abgerundet wird der Auftritt mit Gedichtblöcken – Blödelreime, vorgetragen in einem Sud aus Hoch- und Schweizerdeutsch.»

Tickets für seine Show sind unter der Telefonnummer 0900 800 800 (Fr. 1.19/Min.), an allen Poststellen und Bahnhöfen sowie online unter www.ticketcorner.ch erhältlich. (mgt/otr)