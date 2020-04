Institut zieht um, um den Bildungshunger besser stillen zu können

Es ist eigentlich ein Familienunternehmen; fest in den Händen der Kochs. Tochter Denise wirkt als Schulleiterin, Lehrerin und Coach Sekundar an den k&w Schulen. Zusammen mit Vater Martin und Mutter Christina gehört sie zur dreiköpfigen Geschäftsleitung der Privatschule an der Solothurnerstrasse 187 in Olten. Das Institut hatte vor gut zehn Jahren mit einem Schüler und einer Schülerin begonnen. Heute zählt die staatlich anerkannte Privatschule 35 Kinder und Jugendliche zwischen der 4. Primarschulklasse und dem 10. Schuljahr. Die meisten von ihnen stammen aus der Region Olten und dem Kanton Aargau. Wer die jetzigen Räume betritt, findet sich – zumindest als Aussenstehender – in einer sympathisch wirkenden Bildungslandschaft wieder.

Die räumlichen Grenzen gesprengt

Damit aber ist nun Schluss. «Wir wollten eigentlich immer langsam wachsen», sagt Schulleiterin Denise Koch. Jetzt, im Jahr 2020, lässt sich sagen: Ziel erreicht. Aber Wachstum sprengt Grenzen. Auch an der Solothurnerstrasse. Deshalb hatte das Geschäftsleitungstrio vor einem Jahr begonnen, sich in der Region umzusehen. Denn: «Es wurde doch langsam eng hier», beschreibt Denise Koch die Situation am jetzigen Standort. Auch Schüler hatten sich in dieser Richtung geäussert. Dann begann, wie man in Bildungskreisen so sagt, die Evaluation neuer potenzieller Standorte. «Wir haben uns mehrere mögliche Liegenschaften angesehen», sagt Martin Koch.

Logisch: Nicht alle passten. Raumaufteilung, flexible Nutzung, Rückzugsorte, Umgebung, Küche, Toilettenanlagen und anderes mehr. Eine Tageseinrichtung wie die k&w Schulen hat eben ziemlichen Raumbedarf. Deren lernorientierte, individuell gestaltete Praxis mit Niveauunterricht, Lernstudio und Atelier akzentuiert diesen zusätzlich. «Und natürlich war auch der Preis eine Frage», sagt Christina Koch. Item: Der neue Standort sollte jedenfalls räumlich deutlich grosszügiger veranschlagt sein als jener an der Solothurnerstrasse, wo bislang rund 450 Quadratmeter zur Verfügung stehen.

Von der Solothurner- an die Industriestrasse

Und siehe da: Die k&w Schulen wurden fündig. «Der Quadratmeterpreis ist im Vergleich zum Standort Solothurnerstrasse praktisch derselbe», erzählt die Schulleiterin. Ab kommendem Schuljahr wird der Lernbetrieb an der Oltner Industriestrasse 36 fortgeführt. Rund 700 Quadratmeter stehen neu zur Verfügung. «Mit lichten Räumen, schöner Aussicht und bestens erreichbar mit den öffentlichen