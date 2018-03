Die Sprache zum neuen Parkierungsreglement ist unmissverständlich. «Falls am 22. März eine Mehrheit des Parlamentes die vom Stadtrat unterbreitete Version des Reglements gutheisst, wird Gewerbe Olten das Referendum ergreifen. Dies hat der Vorstand am 14. März einstimmig beschlossen.»

So eindeutig liest sich die Medienmitteilung, die Gewerbe Olten (GO) am Mittwochabend in Umlauf gebracht hat. Ähnliches hatte die FDP der Stadt Olten Anfang März angekündigt.

Nicht einverstanden mit aktueller Fassung

Jetzt haben Daniel Probst (Vorstand Industrie- und Handelsverein Olten, IHVO) und Deny Sonderegger (Vorstand GO) die Verbandsforderungen im Stadthaus deponiert. Denn «die Sorge, dass mit dem Mobilitätsplan und dem Parkierungsreglement in der vorliegenden Form die Attraktivität Oltens als Wirtschaftsstandort und Einkaufsmetropole stark geschmälert würde, kann auch die nachträgliche Überarbeitung nicht wegwischen», so die Medienmitteilung weiter.

Will heissen: Die Verbände sind mit der vom Stadtrat Ende Februar überarbeiteten und aktuell liberaleren Fassung (mehr Parkplätze als noch in der Entwurfsfassung) des Parkierungsreglementes nicht einverstanden. Im Oltner Industriesektor machen sich Firmeninhaber gar Sorgen, bei Annahme des Reglements zwar nicht unmittelbar, aber mittelfristig einen Parkplatzverlust zu erleiden.

«Deswegen machen wir uns auch für die Schaffung einer vierten Gebietskategorie stark, welche den Bereich Arbeit umfasst und wo die Reduktion der Parkplatzzahl geringer ausfällt», erklärt Daniel Probst.