33 Millionen Franken will die noch zu gründende Stiftung Jugendsportförderung 3 Tannen in eine Ballsport-Center investieren, dass Olten auf die nationale Parkett bringen soll. Jugendliche in verschiedenen Ballsportarten sollen künftig in Olten ausgebildet werden. «Die moderne Sportanlage wird als lokales, regionales und nationales Sportzentrum für die Ballsportarten Fussball, Futsal, Handball, Unihockey und Landhockey dienen. Die Hauptauslastung ist auf Jugendsportcamps (27 Wochen Ferien/Jahr) und individuellen Ausbildungen in allen Ballsportarten ausgelegt», heisst es in einer Medienmitteilung.

Mehrere nationale Sportverbände sind laut Medienmitteilung an einer Zusammenarbeit mit der Stiftung interessiert. Unter anderem sind dies der Schweizerische Fussballverband SFV, der Schweizerische Handballverband SHV (mit Sitz in Olten), der Schweizerische Landhockeyverband, PluSport Behindertensport Schweiz und Procap Schweiz.

Läuft alles nach Plan, soll das Ballsport-Center im Spätsommer 2022 eröffnet werden können. Das Grundstück in der Nähe des Eisstadions Kleinholz wird von der Stadt Olten im Baurecht abgegeben. Derzeit beschafft die Stiftung laut Mitteilung die finanziellen Mittel für den Neubau. Das Projekt ist eine Privatinitiative von der beiden Oltner Unternehmer Marc Thommen (Architektur- und Planungsbüro W. Thommen AG) und Massimo Hauswirth (Aare Architektur + Design AG).

Gemäss Medienmitteilung ist folgende Infrastruktur im Kleinholz-Areal vorgesehen:

Gedecktes Aussenfussballfeld in Superleague-Grösse mit einer Kapazität von 250 Zuschauern; unterteilbar in 2 Trainingsplätze

Indoor-Halle auf die Sportarten Fussball, Futsal, Handball sowie Unihockey und Hallenhockey ausgelegt

Sitzplatz- und Stehplatztribünen mit einer Kapazität von 2'000 Zuschauern

Kraftraum, Fitness- und Regenerationseinrichtungen

Footbonaut, Sprintanlage und weitere Installation zur Leistungsdiagnostik

Medienbereich und Räume zur Spielanalyse und Visualisierung

Öffentliche Sauna

Sport-Bar/Restaurant mit Zuschauer-Lounge

Kinderhort und Spielgelegenheiten für Familien

Büro-, Seminar- und Schulungsräumlichkeiten

Sportartikel-Shop

Unterirdische Einstellhalle mit rund 300 Autoabstellplätzen

Die Ballsport-Halle und die wichtigsten Angaben in Kürze laut Medienmitteilung: