Im Wald wird's eng: Biker im Clinch mit anderen Waldnutzern

Die Tendenz hat sich während der Coronakrise deutlich verstärkt: Schweizweit berichten Medien von vollen Parkplätzen an beliebten Wanderorten und vom Andrang auf den Wanderwegen. Im Raum Olten bestätigen Förster und Jagdaufseher, dass die Wälder vermehrt als Erholungsort genutzt werden: «Es hat deutlich mehr Leute als sonst im Wald», sagt Veronika Röthlisberger, die den Forstkreis Olten-Gäu leitet.

Immer mehr Biker im Wald

Dabei handelt es sich nicht nur Wanderer, Hundehalter oder Grillenthusiasten. Sondern vermehrt auch um Biker, deren Gefährte teilweise von ihren Elektromotoren angetrieben werden. «Es ist eine extrem beliebte Sportart. Mit den neuen Elektrobikes ist diese Gruppe noch grösser geworden», sagt Jakob Römer vom Forstrevier Untergäu. Gemäss Römer ist das ein «heikles Thema».

Zwar anerkennt er auch die Berechtigung dieser Gruppe, den Wald als Freizeit- und Erholungsort zu nutzen. Und Veronika Röthlisberger ist gleicher Meinung: «Grundsätzlich ist es positiv, wenn Leute sich draussen bewegen.»

Wälder haben auch Eigentümer

Die Mehrheit der Waldnutzer würden sich gemäss Georg Nussbaumer vom Revier Hauenstein auch verantwortungsvoll verhalten; aber durch die allgemeine Zunahme kämen sich vermehrt die Waldbesucher in die Quere. Einer Minderheit mangle es an Anstand und Achtung gegenüber Mitmenschen und Umwelt – Röthlisberger denkt dabei auch an motorisierte Waldbesucher, die das allgemeine Fahrverbot im Wald missachten.

Gemäss eines Jagdaufsehers beim Dulliker Engelberg sollen Biker eigene Wege erschlossen oder die Pfade von Wildtieren benutzt haben. Georg Nussbaumer hat im Wald gar ein Plakat gefunden, das auf einen neu kreierten Weg hinweist und Leuten rät, ihn zu benutzen, bevor er wieder überwuchert wird. «Die Leute sind sich zum Teil gar nicht bewusst, dass Wälder auch Eigentümer haben», sagt Nussbaumer. Besonders beliebt unter Bikern sollen die Hänge beim Sälischlössli sein. «Dort gibt es aber Naturschutzzonen», sagt der Förster weiter.