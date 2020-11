Im Clinch mit den Anwohnern: Das Hammer Pub Restaurant kämpft um seine Existenz

Am Freitag, am 31. August 2018, haben Anita Rüegg und Mario Kundert das Hammer Pub Restaurant eröffnet. Am nächsten Tag hing ein anonymes Schreiben an den Fenstern des Lokals in der Oltner Innenstadt: Darin beklagen sich Anwohner über den Lärm der Gäste am Eröffnungsabend. Es sei «unhaltbar» und «unzumutbar», schreiben die Nachbarn, die «höflich, aber nicht untätig» bleiben wollen, wie es zum Schluss der A4-Seite heisst (siehe Bild unten).

Untätig blieben diese tatsächlich nicht: In den vergangenen zwei Jahren hat das Betreiberpaar so einiges erlebt: Pro Woche gab es im Schnitt ein anonymes Schreiben, in denen ihnen neben Lärm auch Littering, Förderung des Rechtsradikalismus, Prostitution oder sogar Drogenhandel vorgeworfen wurde. Dazu kamen diverse Sachbeschädigungen wie Sprayereien auf Fensterbeschriftungen und Schaukästen, Zerstörung der Aussenbestuhlung oder mit Silikon und Farbe gefüllte Schlüssellöcher. Mehrere Anzeigen gegen Unbekannt haben Rüegg und Kundert bei der Polizei schon eingereicht – bisher vergeblich. Etwas genützt hat erst die Installation von Videokameras rund um den Betrieb vor rund einem Jahr. Seither gab es immerhin keine Sachbeschädigungen mehr. Anita Rüegg ist zum Teil den Tränen nahe, als sie im persönlichen Gespräch erzählt, was die beiden in den vergangenen zwei Jahren erlebt haben. Doch aufgeben wollen sie in Olten nicht. «Ich kämpfe bis zum Letzten für unser Recht», sagt sie. Das Paar ist seit rund einem Dutzend Jahren selbstständig in der Gastrobranche tätig: zuerst im Kanton Glarus, dann betrieben sie das River Pub in Aarburg und seit über zwei Jahren führen sie in Olten das Hammer Pub Restaurant. Man gebe sich Mühe, mahne die Gäste, nach 22 Uhr draussen ruhig zu sein oder im Fumoir die Zigaretten zu rauchen, halte die Fenster geschlossen, damit kein Lärm nach aussen dringe, oder mache immer pünktlich zu. «Trotzdem hackt die Nachbarschaft nur auf uns herum und macht uns falsche Unterstellungen.»