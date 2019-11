Ihr Leben hängt an seidenen Fäden: Lautten Compagney Berlin zu Gast in Olten

Eine Oper ohne Sängerinnen und Sänger? Gibt es nicht. Aber es gibt Opern, die ohne Sänger auf der Bühne gespielt werden, weil diese im Orchestergraben postiert sind und von dort den Protagonisten auf der Bühne Leben einhauchen.

Von der musikalischen Sogwirkung erfasst

«Die da oben» sind also seelenvolle Geschöpfe, die von der Sogwirkung von Georg Friedrich Händels glühend-brillanter Musik erfasst werden. Und das so sehr, dass die Zuschauer mit Rinaldo, Armida, Almirena, Argante, Mago, Goffredo und Eustazio mitfiebern und -leiden, obwohl die Genannten aus Holz gefertigt sind und ihr Leben nicht bloss von den Sängern abhängt, sondern primär an den seidenen Fäden der Compagnia Marionettistica Carlo Colla e Figli hängt: eine italienische Puppenspielerdynastie, deren Wurzeln bis ins 19. Jahrhundert zurückreicht. Dreizehn, dem Publikum verborgene Könner stehen auf einer Brücke und lenken von dort die Geschicke von sieben Figuren, deren Geschichte eine in der Barockzeit beliebte war: Kreuzritter, die gegen das Böse ins Feld ziehen; eine Liebe, die durch eine Zauberin gefährdet wird; ein Feind, der sich in die Falsche verliebt und wieder zur Richtigen findet und ein König, der Rinaldo und seiner Geliebten Almirena endlich seinen Segen gibt.

Ein gefundenes Fressen für ein Bühnenfeuer

Georg Friedrich Händels Oper Rinaldo ist für die Compagnia ein gefundenes Fressen, ein Bühnenfeuer zu entfachen, über das man nur staunen kann. Diese perspektivisch so verblüffenden Szenerien! Ein Beispiel: Rinaldo steigt an der Rampe in das Boot einer Zauberin – worauf er Augenblicke später nur noch als winziger Mensch im Meer zu erkennen ist. Dessen Wellen bewegen sich hin und her sowie auf und ab und lassen Meerjungfrauen auf- und abtauchen. Und weiter: Wie imaginiert man einen Garten? Indem man die Blockflöte im Orchestergraben zwitschern und auf der Bühne Vögel flattern lässt. Einmal mehr wird von den Puppenspielern filigrane Massarbeit gefordert, was ebenso für die in die Szene platzenden Drachen gilt. Diese blähen ihre Nüstern – und schon ist die Bühne vernebelt. Noch einmal: Was vor unseren Augen abläuft, lässt uns wie ein Kind staunen und beglückt uns.