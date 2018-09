Wer Herbert Schibler über das neue Saisonprogramm sprechen hört, der kann sich der Begeisterung des Stadttheater-Geschäftsführers wieder einmal kaum entziehen: «Das Quintett Canadian Brass gehört weltweit wohl zu den Top drei bei den Blechbläserensembles» oder «Höher als das Kammerorchester Camerata Salzburg kann man gar nicht gehen». Der frühere Laienschauspieler weibelt seit 13 Jahren für sein Stadttheater, dessen Programm er mit einem Mix aus guter Unterhaltung und bürgerlicher Hochkultur in den letzten Jahren auf das regionale Publikum abgestimmt hat.

Am Freitagabend startet er nun mit der Vorstellung des «Ukulele Orchestra of Great Britain» in seine letzte volle Saison: Per Ende September 2019 wird der in Olten aufgewachsene Schibler, der heute in Winznau wohnt, in Rente gehen. «Ich höre lieber auf, wenn es noch bedauert wird», sagt der bald 64-Jährige mit einem Augenzwinkern zum Entschluss, den er in den vergangenen Sommerferien auf Wanderungen in seiner zweiten Heimat Engadin gefasst hat. Zur Diskussion stand auch, ein oder zwei Jahre über das Rentenalter hinaus als Geschäftsführer tätig zu sein.

Wichtige Kennzahlen gesteigert

Der Geschäftsführer hinterlässt grosse Fussstapfen. Iris Schelbert lobt Schibler für die «Erfolgsgeschichte», welches das Stadttheater unter seiner Ägide gewesen ist. «Er hat im deutschsprachigen Raum ein breites Netzwerk aufgebaut, die Sponsoren aufs Beste gepflegt und kann das Publikum mit seiner Art begeistern.»