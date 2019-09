Fünf von dieser Zeitung angefragte Vereine ziehen ein erfreuliches Fazit: «Ich bin positiv überrascht, obwohl ich vorgängig etwas skeptisch war», sagt Präsident Felix Büttiker von der Chlausen-Zunft. Iris Wagner, die Präsidentin des FC Wangen, lobte auch den Standort hinter dem Alpschulhaus. «Es ist alles schön beieinander.» Lob einheimsen kann auch das OK, welches «sehr präsent war und alles super organisiert hatte», sagt David Ernst von der Pfadi St. Gallus. Der einzig Negativpunkt bei den Pfadern: Weil das Zelt etwas ausserhalb des Festgeländes stand, gab es weniger Besucher als erwartet.

Im Jahr 2010 fand das letzte Dorffest in Wangen bei Olten statt. Damals war unter anderem das 50-jährige Jubiläum des Schulhauses Hinterbüel Auslöser für den Anlass. Vergangenes Wochenende war wiederum ein Schulgebäude, diesmal die Einweihung des neuen Schulhauses Alp II der Aufhänger für ein Dorffest. Über ein Dutzend Vereine erklärten sich bereit, ein Stübli oder einen Stand auf dem Areal der Schulanlagen Alp zu betreiben.

Die Vereine ziehen auch finanziell eine positive Bilanz, obwohl die Abrechnungen noch nicht definitiv vorliegen.

OK-Chefin Nicole Grütter, die für die Spaghettistube des STV Wangen zuständig war, sagt, dass man einen Gewinn in der Höhe eines mittleren vierstelligen Betrags vorweisen könne. Dies trotz des Festzeltes, welches zugemietet werden musste. Andere Vereine wie der FC Wangen oder die Chlausen-Zunft hatten tiefere Fixkosten, weil sie bereits über ein eigenes Zelt verfügten. Die Gemeinde hat zudem die Vereine, welche die Infrastruktur selbst berappen mussten, indirekt auch finanziell unterstützt, wie OK-Mitglied Laurent Karrer sagt: Alle Schülerinnen und Schüler erhielten einen Jeton, mit dem sie für 15 Franken konsumieren konnten. «Rund 10'000 Franken werden wir so an die Vereine auszahlen», sagt Karrer.