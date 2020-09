«Ich bin glücklich, dass so früh entschieden wurde»: Die Zünfte tragen den Entscheid mit

Am Montagabend wurden die Zünfte über die Absage der offiziellen Oltner Fasnacht 2021 informiert. Für die angefragten Zunftmeister war der Entscheid keine Überraschung und sie tragen diesen mit. «Ich bin glücklich, dass so früh und in meinem Sinne entschieden wurde», sagt Rahel Nobs von der Rätschwyber-Zunft. Auch Philipp Müller, zweiter Zunftmeister der Hilari-Zunft und Obernaar der diesjährigen Fasnacht, hält es zum jetzigen Zeitpunkt für den richtigen Entscheid. «Es gibt Planungssicherheit und alles andere wäre ein Durchstieren gewesen.»