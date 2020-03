«I bringe d’Bühni zu eu hei»: Aus der Not entsteht Onlineplattform für Kulturschaffende

«Hallo zäme, i bi de Simon. Normalerwiis isch d’Bühni mis deheime. Will das aber ned goht, brengi d’Bühni zu eu hei.»

Für Simon Spiess, Saxofonist, fühlt sich das Videodrehen noch fremd an. Aber wie er selber sagt: «Wir müssen uns alle an diese neue Situation gewöhnen.» Bereits zwei Videos hat er auf die Plattform Sofakultur.ch aufgeschaltet. Diese Website ist aus der Not entstanden: «Wir standen kurz vor der Produktion der Aprilausgabe von ‹Ausgehen in Olten›, als sämtliche kultu­relle Anlässe abgesagt wurden», erklärt Yves Stuber, der auch das Oltner Gesellschaftsmagazin «Kolt» herausgibt. «Das bedeutet für uns Einbussen. Aber ich musste auch an meine Kollegen denken, die kulturschaffend sind und denen der Lebensunterhalt plötzlich wegfällt.» Also hat Stuber so schnell wie möglich ein Konzept entworfen, um möglichst vielen zu helfen: «Wir haben mehrere bekannte Figuren der lokalen Musik- und Kulturszene angefragt. Neun machen im Moment mit.»

Aus dem Wohnzimmer, für das Wohnzimmer

Neben Simon Spiess haben sich auch Slampoetin Lisa Christ und ihr Berufskollege Kilian Ziegler, Musiker Collie Herb, Sängerin und Liedermacherin Denise Donatsch oder Tänzerin Pascale Utz dem Projekt angeschlossen. Auf der Website Sofakultur schalten sie Videos von zu Hause auf. Interessierte können diese abonnieren, indem sie einen Beitrag dafür zahlen. «Das Ziel wäre, dass Künstler daraus ein Mindesteinkommen ziehen können», erklärt Yves Stuber. Im Moment ist die Website noch ein Prototyp – Stuber hat ein Webtool der amerikanischen Videoplattform Vimeo verwendet. «Deshalb kann zurzeit nur in Dollars bezahlt werden», sagt er. Trotzdem haben bereits erste Unterstützer Geld spendiert: Seit Wochenbeginn sind rund 850 Franken eingegangen.