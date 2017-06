Riesen: Es wäre gefährlich, Kooperationsmöglichkeiten a priori abzulehnen und dem Status quo eine Besitzstandswahrung zuzusprechen. Auch bei der Bildung muss erlaubt sein, Kosten und Nutzen genau anzuschauen, um die jeweils bestmögliche Lösung zu finden. Das Geld muss auf jeden Fall in erster Linie in die Bildung fliessen, statt in die Verwaltung derselben. Bei der Musikschule sehe ich diesbezüglich Tendenzen, die mich hellhörig machen.

Schmid: Dass Wangen alle Stufen der Volksschule im eigenen Dorf anbietet und alle Schülerinnen und Schüler in Wangen zur Schule gehen können (bis auf die Sek P), finde ich fantastisch und hat auch eine gewisse Tradition. Aktiv würde ich nicht auf eine andere Schule zugehen, bin aber offen, wenn eine solche Anfrage auf uns zukommen würde.

Soll die Hauptstrasse von Wangen nach der ERO-Eröffnung noch siedlungsorientierter werden?

Hof-Schwarzentruber: Die Hauptstrasse ist eine wichtige Verbindung des gesamten Gäus mit Olten und für den Busbetrieb als eine der Hauptverkehrsachsen unentbehrlich. Entsprechend soll die Hauptstrasse ihre Funktion wie bis anhin beibehalten. Siedlungsorientierter ausbaufähig sind hingegen alle Quartierstrassen, in welchen Tempo-30- und Blaue Zonen durchaus Sinn machen.



Riesen: Diese Frage stellt sich für mich momentan aus zwei Gründen nicht. Einerseits sind 450 neue Wohnungen prognostiziert, was rund 1000 neue Einwohner und entsprechend Mehrverkehr bedeutet. Andererseits ist die Hauptstrasse eine Kantonsstrasse, bei der die Gemeinde wahrscheinlich nur bedingt mitreden kann. Und als Ingenieur bin ich dagegen, dass Geld für etwas ausgegeben wird, dass später sowieso wieder teuer korrigiert werden muss.

Schmid: Das befürworte ich sehr. Hier muss in den nächsten Jahren wieder vermehrt ein Schwergewicht gebildet und die oben erwähnte Arbeitsgruppe forciert werden. Ein dynamisches Dorfzentrum lebt aber auch von seinen Einwohnerinnen und Einwohnern, welche es beleben. Ich wünsche mir Beizen, welche nicht geschlossen sind und kompetente Gewerbebetriebe, wie wir sie heute haben. So gesehen sind wir alle ein wenig in der Pflicht.

Waren Sie je zu Gast beim türkisch-kulturellen Verein in Wangen, welcher das Minarett bauen liess? Und: Stört Sie das Minarett?

Hof-Schwarzentruber: Ich habe den türkisch-kulturellen Verein noch nie besucht. Einer Einladung würde ich aber gerne Folge leisten. Das Minarett stört mich nicht. Seit seinem Bestehen gab es auch noch nie Anlass zu Diskussionen. In einer heterogenen Gesellschaft, wie sie heutzutage Alltag ist, ist Integration ein wichtiger Bestandteil zum kulturellen Leben in einem Dorf.

Riesen: Ich war eine der ganz wenigen Personen, die dabei waren, als das Minarett erstellt wurde. Meine Bilder und Videos wurden von der Presse landesweit verwendet. In den Räumlichkeiten war ich noch nie, obschon es mich sehr interessiert, was der Verein dort macht und wer sich dort trifft. Als Gemeindepräsident möchte ich auch den türkisch-kulturellen Verein kennenlernen. Das Minarett stört mich nicht. Es ist ein bewilligter Aufbau.

Schmid: Ich war Mitglied der damaligen Bau- und Planungskommission, welches dieses Geschäft behandelte und kann mich noch gut an den Rummel erinnern. Dieser ist in den letzten Jahren abgeflacht. Es spricht kaum noch jemand über das Minarett. Für mich heisst das, dass der Verein in Wangen akzeptiert ist. Mich selber stört es nicht, Gast beim Verein war ich noch nie, bin aber offen für einen künftigen Besuch.