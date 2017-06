Auf der Suche nach Schatten Im Frühling wünschen wir sie herbei. Im Sommer wollen wir ihr davon laufen. Diese Woche brennt sie Sonne so heiss wie noch nie in diesem Jahr. Einige Tipps aus der Redaktion für kühle Plätzchen in der Region.

Wieder einmal im Wald spazieren Im Wald ist es schattig und deshalb immerhin ein bisschen kühler. Das Beste: Wald gibt es überall, und schöne Wege für einen Spaziergang gibt es ebenfalls genug. Für Läufer ist es empfehlenswert, ihr Training in den Wald zu verschieben. Bei über 30 Grad macht Joggen in der Sonne keinen Spass mehr, und gesund ist es auch nicht. Herz und Kreislauf sind bei heissen Temperaturen schon genug belastet. Wieso also nicht wieder einmal auf einem der vielen Vita-Parcours in der Region trainieren? Auf www.zurichvitaparcours.ch sind alle Strecken in der Schweiz eingetragen. So gibt es etwa in Balsthal, Hägendorf oder Olten einen Parcours. Das Trainings-Shirt zuvor am besten für eine Stunde ins Gefrierfach legen. So wird der Körper auch während des Trainings gekühlt.

Durch die Teufelsschlucht in Hägendorf wandern Schluchten sind ein guter Ort, um sich vor der Sonne zu verstecken: In Schluchten ist es bis zu 10 Grad kühler als ausserhalb. Grund dafür sind die hohen Wände und die Baumkronen, die Schatten spenden. Eine der schönsten Jura-Schluchten ist die Teufelsschlucht in Hägendorf. Der Sage nach hat ein Teufel dort sein Unwesen getrieben. Glücklicherweise hat ein Pater aus dem Kloster Olten ihn aber vertrieben. Und so ist dort heute Platz für alle, die Schutz vor der Sonne suchen. In der Teufelsschlucht mit ihren moosigen Steinen und vielen Felsnischen tauchen die Besucher in eine andere Welt ein. Der Weg durch die Schlucht führt über unzählige Brücklein und Treppen. Rast machen lohnt sich: In der Teufelsschlucht gibt es auch einige schöne Brätelstellen.

Eine Kirche in der Nähe besuchen Kirchen bieten Schatten und Ruhe gleichzeitig. Und in ihnen ist es ausserdem angenehm frisch, denn in Kirchen muss es auch im Sommer kühl sein. Zu viel Heizluft würde die Luft austrocknen. Und dadurch könnten die Bilder, Wandschnitzereien und Möbel beschädigt werden. Holz kann dann beispielsweise springen oder die Form verändern. In benutzten Kirchen ist es deshalb rund 16 Grad kühl, in leerstehenden sogar nur 8 Grad. Höchste Zeit also, den Kirchen in der Region einen Besuch abzustatten. Etwa der St. Martinskirche in Olten. Die Kirche mit den zwei Spitztürmen ist seit über hundert Jahren ein Wahrzeichen der Stadt. Auch einen Besuch wert ist die Stadtkirche in Olten. Wegen Bauarbeiten ist sie momentan aber geschlossen.

Eine schattige Gartenbeiz suchen Bei heissem Wetter ist viel Trinken wichtig. Am gemütlichsten ist es, wenn man sich dafür auf die schattige Terrasse oder in den Garten eines Restaurants setzt. Das fühlt sich dann auch immer ein bisschen an wie Urlaub. Alkoholische Getränke wollen wir an dieser Stelle nicht empfehlen, aber das sei jedem und jeder selber überlassen. Jedenfalls gibt es in der Region viele Restaurants mit Garten, wo Bäume Schatten spenden. Ein Beispiel ist das Kreuz in Obergösgen. Unter den Sonnenschirmen und Bäumen lässt sich die grösste Hitze vergessen.

Die Füsse im Schofbach baden Oberhalb von Welschenrohr ist ein guter Ort, um die Füsse ins kalte Wasser zu halten. Der Wanderweg von Balmberg auf den Weissenstein führt an einer Raststätte vorbei. Diese liegt zwischen dem Graustein und der Egg am Wanderweg. Sie ist leicht zu finden: Da steht eine Holzbank und es gibt einen kleinen Brunnen, der kühles Quellwasser spuckt. Neben der Bank ist eine kleine Felskaverne im Stein versteckt, wo durstige Wanderer noch ein Bierchen finden. Eingerichtet hat dies Kurt Allemann, der ehemalige Hirschenwirt von Welschenrohr. Ein bisschen Suchen ist zwar nötig, aber das Bier muss ja verdient sein. Neben dieser Raststätte kann man leicht in den Bach steigen und die Füsse kühlen. Und mit Glück findet man im Wasser eine Versteinerung.

An der Aare unter den Bäumen liegen Ein Sprung ins Wasser ist ein sicherer Weg für einen kühlen Kopf. Momentan ist es aber fast zu heiss, um sich zum Trocknen in die Sonne zu legen. Die Aare ist deshalb ein guter Ort für ein kurzes Bad: Es gibt endlos viele Plätze, um sich schnell abzukühlen, und in Ufernähe stehen auch meistens viele Bäume, in deren Schatten man sich legen kann. Für eine kurzen Aareschwumm in der Mittagspause eignet sich besonders das Aareufer hinter dem Sportplatz in Dulliken. Dort scheint die Sonne erst am Abend hin. Viel Platz zum Schwimmen gibt es bei dem Stauwehr in Schönenwerd. Und im Kanal in Winznau kann man sich gemütlich mit dem Gummiboot oder einem grossen Reifen treiben lassen.