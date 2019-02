Es war in den 1990er-Jahren, als Christiane von May mit ihrer Familie die Pflegschaft eines an Leukämie erkrankten Mädchens übernahm. Das Mädchen starb wenig später knapp dreijährig. Häufig fühlte sich die Familie mit ihren Anliegen und Ängsten allein gelassen. Was blieb, sind zahlreiche Erinnerungen. An wunderbare, aber auch an schwere Momente. Sowie die Erkenntnis, dass es in der Palliativversorgung für Kinder noch viel anzupacken gibt.

Psychosoziale Betreuungsangebote für Betroffene in einer ähnlichen Situation existierten kaum in der Schweiz – diesen Umstand wollte Christiane von May nicht akzeptieren. Sie kontaktierte Fachpersonen und Forschende, damit diese eine Studie zum Thema verfassen. Von May wollte exakt wissen, welche Strukturen es braucht und womit Familien mit schwerstkranken Kindern am meisten gedient wäre. Und sie gründete 2005 die Palliativstiftung pro pallium, seit 2012 mit Sitz in Olten. Sie vernetzte sich mit Fachpersonen und regte die Schulung für Freiwillige, die für pro pallium Einsätze bei den Familien zu Hause leisten, an.